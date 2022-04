Covid-19, in Lombardia 2.329 nuovi contagiati e tasso di positività al 10,6%

Sono 2.329, a fronte di 21.875 tamponi effettuati, i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 10,6%. I decessi sono stati 4 per un totale di 39.658 dall'inizio della pandemia. Crescono i ricoveri ordinari, oggi 1.147 (+31) mentre sono sostanzialmente stabili (35, -1) quelli in terapia intensiva. La provincia di Milano con i suoi 793 casi è quella che registra l'incremento maggiori di contagi, seguita da quella di Brescia (+365) e da quella Monza e Brianza (+211). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 184.

La situazione odierna in Lombardia

In tutto il Paese i nuovi positivi sono 27.124 con 127 decessi ed il tasso di positività al 15,6%. In ospedale i degenti ordinari sono 10.214 (+274) mentre quelli in terapia intensiva sono 422 (+11). Guariti e dimessi sono 35.763.

Ad oggi hanno completato il ciclo vaccinale 49.824.335 persone (l'84,08% della popolazione) mentre la dose “booster” è stata somministrata a 39.166.483 persone (il 66.10% della popolazione) e la quarta dose ha sinora interessato 94.460 persone (lo 0,16% della popolazione).