Ventiduemila mascherine Ffp2 con il marchio Ce contraffatto: nei guai un commerciante cinese

Ventiduemila mascherine con il marchio Ce contraffatto. Le hanno sequestrate i finanzieri del Comando provinciale di Milano a seguito di una indagine che era partita a seguito dei controlli efettuati in un negozio gestito da un cittadino cinese, che aveva stoccati in magazzino dispositivi medici e di protezione individuale di diverse categorie, in particolare mascherine modello Ffp2 con marchio Ce contraffatto e prive della certificazione obbligatoria.

Gli accertamenti delle Fiamme Gialle sono ancora in corso

La merce è stata sottoposta a sequestro mentre l'esercente è stato denunciato per frode nell'esercizio del commercio e per le violazioni penali previste dal regolamento europeo che disciplina i dispositivi di protezione individuali. Sempre nella stessa operazione i militari delle Fiamme Gialle hanno sequestrato 241 droni privi della documentazione tecnica e con marchio Ce falsificato. Le indagini dei finanzieri puntano ora a definire quali fossero i canali di approvvigionamento del commerciante.