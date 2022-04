Schianto all'incrocio: ferito un uomo di 84 anni

Un uomo di 84 anni è rimasto ferito questa mattina, con altre due persone, in un incidente avvenuto all'incrocio tra via De Chirico e via Belcreda qualche minuto prima delle 12.20. A causare lo schianto, secondo i primi rilievi effettuati dagli agenti della polizia locale di Vigevano, che sono intervenuti sul posto, è stata con tutta probabilità una mancata precedenza. Gli agenti stanno effettuando anche degli accertamenti in relazione alla velocità dei due veicoli.

Le operazioni di rilievo dell'incidente

La Fiat Panda condotta dall'anziano e la Mini, sulla quale si trovavano un uomo di 38 anni ed un ragazzo di 18, si sono urtate. Sul luogo del sinistro sono intervenute le ambulanze della Croce Rossa di Vigevano e della Croce Rossa di Mortara. Il pensionato è stato trasportato in ospedale in codice giallo; conseguenze meno preoccupanti per le altre persone coinvolte.