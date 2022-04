Il padrone di casa non c'è, i ladri compiono la razzia

Erano con tutta probabilità appostati nelle vicinanze in attesa del momento ideale per colpire i ladri che, qualche giorno fa, hanno preso di mira l'abitazione di un pensionato di 65 anni che vive alla frazione Casoni dei Peri di Mortara. Approfittando della sua assenza hanno forzato il cancello carraio e poi la porta d'ingresso e sono entrati in casi.

Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri

I malviventi hanno puntato dritto verso le due camere da letto che sono state messe a soqquadro: il bottino che hanno raccolto e con il quale sono fuggiti è stato di 400 euro in contanti e di alcuni gioielli per un valore non ancora quantificato. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri di Mortara.