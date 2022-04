Si allontana da casa: sedicenne lomellina rintracciata dagli agenti della Polfer

Si era allontanata da casa senza una ragione apparente, non portando con sè né denaro né documenti. E qualche ora dopo il suo cellulare era stato staccato. A ritrovare la sedicenne, studentessa presso un istituto di Vercelli ma residente in Lomellina, sono stati gli agenti della polizia ferroviaria in servizio alla stazione di Vercelli.

Proprio nel capoluogo piemontese si erano da subito concentrare le ricerche dopo la segnalazione di scomparsa presentata dai familiari. Gli agenti sono riusciti a risalire alla cerchia degli amici più stretti e, grazie alle loro testimonianze, a ricostruire le ultime ore della ragazza. La studentessa è stata rintracciata all'interno di un negozio del centro e riaccompagnata a casa.