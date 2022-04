Si urtano due auto ed un furgone: due feriti lievi

Tre persone sono rimaste ferite, per fortuna in modo non grave in un incidente che è avvenuto oggi all'incrocio tra corso Giovanni XXIII e via Ceresio. A restare coinvolte sono state due auto ed un furgone. Sul posto, per i rilievi e gli accertamenti, sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Vigevano.

Sul posto per i rilievi è intervenuta una pattuglia della polizia locale

Due dei feriti, un uomo di 30 anni ed una donna di 79 anni, hanno dovuto fare ricorso alle cure dei medici. Uno di essi è stato accompagnato al Pronto soccorso.