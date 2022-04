Esce di strada, viene sbalzato dall'abitacolo e l'auto lo travolge: muore un quarantaduenne

Ha perso il controllo della sua Volkswagen Passat station wagon mentre stava percorrendo la strada di Cascina Sabbione che collega Carbonara Ticino a San Martino Siccomario. Stava andando al lavoro a Cura Carpignano Andriy Kurya,il quarantaduenne di nazionalità ucraina, residente a Gropello, morto sul colpo nell'incidente avvenuto questa mattina alle 7.

Il luogo nel quale è avvenuto l'incidente mortale

Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della polizia stradale di Pavia l'auto, per cause ancora in fase di accertamento, ha sbandato sulla destra e poi è uscita dalla carreggiata sulla sinistra. Il conducente è stato sbalzato dall'abitacolo e poi travolto dalla sua stessa auto senza avere via di scampo. La strada è rimasta chiusa al traffico veicolare per consentire le operazione di recupero della salma e del mezzo. La salma dell'uomo è stata trasferita all'obitorio in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria.