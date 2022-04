Nella falsa presa elettrica 15 grammi di cocaina: arrestato

Il suo atteggiamento sospetto aveva spinto gli agenti della Volante della questura di Pavia, che lo avevano fermato per un controllo di routine, ad approfondire gli accertamenti. E hanno avuto la prova di averci visto giusto. All'interno di un telecomando privo di componenti elettroniche, hanno infatti ritrovato diversi involucri di cocaina. A quel punto, pensando che l'uomo potesse essere in possesso di ulteriori quantità di stupefacenti hanno proceduto alla perquisizione domiciliare. E nella sua abitazione, all'interno di una finta presa elettrica, hanno ritrovato 15 grammi di cocaina e 37 grammi di marijuana suddivisa in 15 dosi oltre ad un bilancino di precisione, al materiale necessario al confezionamento e a denaro contante. Per questo l'uomo, 42 anni, è stato tratto in arresto con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio.

L'arresto è stato effettuato dagli agenti della Volante della questura di Pavia

Processato per direttissima il quarantaduenne ha patteggiato una pena di un anno e 8 mesi di reclusione e 3 mila euro di multa con il beneficio della sospensione condizionale.