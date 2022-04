Covid-19, calano le degenze in tutto il Paese

Sono 73.212 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è sostanzialmente stabile e si attesta al 16,7%. I decessi sono stati 202 contro i 166 di ieri mentre guariti e dimessi sono 73.233. Si alleggerisce la pressione sul sistema sanitario: i ricoveri ordinari sono infatti 10.076 (-155) mentre quelli in terapia intensiva sono 411 (-4). La Lombardia è la regione che registra l'incremento maggiore, seguita dal Veneto e dalla Campania.

I dati odierni in Lombardia

In Lombardia i nuovi positivi sono 9.195 a fronte di 65.635 tamponi effettuati con un tasso di positività al 14%. I decessi sono stati 36 per un totale di 39.748 dall'inizio della pandemia. In ospedale i degenti ordinari sono 1.203 (+7) e quelli in terapia intensiva sono 37 (-2). La provincia di Milano è quella che registra l'incremento maggiore (+2.965), seguita da quella di Brescia (+1.149) e dalla quella di Varese (+791). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 539.

Ad oggi hanno completato il ciclo vaccinale 49.835.951 persone (l'84,10% della popolazione); la dose “booster” è stata somministrata a 39.228.353 persone (il 66,20% della popolazione) e la quarta dose a 150.401 persone (lo 0,25% della popolazione).