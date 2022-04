L'hashish era nascosta nella borraccia della bicicletta: denunciato dalla polizia

A tradirlo è stato il nervosismo che ha mostrato incrociando, in sella alla sua bicicletta, una pattuglia della Volante del commissariato di Vigevano in una via del centro cittadino. Il suo ingiusitificato aumento dell'andatura ha spinto gli agenti del vice-questore Rossana Bozzi ad approfondire il controllo.

Il controllo è stato effettuato dagli agenti della Volante del commissariato di Vigevano

A seguito della perquisizione il ventisettenne di nazionalità straniera è stato trovato in possesso di 7,40 grammi di hashish nascosti all'interno della borraccia della sua bicicletta e di 90 euro in contanti considerati il provento della sua attività illecita. Per lui è scattata la denuncia per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio.