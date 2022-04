Controlli anti-droga: 11 giovani fermati al parco di viale Beatrice d’Este

Proseguono i controlli delle forze dell’ordine per contrastare lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti, in particolare tra i più giovani. Nella giornata di giovedì il Comando della polizia locale di Vigevano ha predisposto delle verifiche nei parchi e nei giardini pubblici.

Il controllo della polizia locale è scattato giovedì all'interno de L'isola che non c'era, il parco pubblico di viale Beatrice d'Este

Gli agenti del Comando di via San Giacomo hanno identificato 11 giovani – di cui 10 minorenni e una ragazza maggiorenne – che stavano facendo uso di droghe all’interno del parco di viale Beatrice d’Este. La sostanza stupefacente rinvenuta è stata sequestrata e i ragazzi sono stati tutti segnalati in Prefettura come consumatori.