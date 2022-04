Covid: in Lombardia 8.516 nuovi casi e 43 morti, stabili i ricoveri nelle terapie intensive

Su di 60.379 tamponi processati, risultano essere 8.516 i nuovi casi di Covid in Lombardia nell’ultimo giorno; l’indice di positività è stabile al 14%. In provincia di Pavia sono 483 i contagi rilevati nelle ultime 24 ore. Rimane stabile il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, ovvero 37, mentre sono in diminuzione nei reparti ordinari, dove i pazienti sono 1.178 (-25). I decessi per coronavirus in Regione sono stati 43 nell’ultimo giorno, 39.791 dall’inizio della pandemia.