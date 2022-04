In Lombardia tasso di positività in discesa: 5972 nuovi casi e 23 morti

Su 45.879 tamponi processati nelle ultime 24 ore in Lombardia risultano essere 5.972 i nuovi positivi al Covid, di cui 369 in provincia di Pavia. Il tasso di positività scende al 13% (ieri 14,1%). Sale di due unità il numero dei pazienti ricoverati nelle terapie intensive, che sono attualmente 39 (+2), mentre scende nei reparti ordinari, dove ci sono 1158 pazienti (-20). I decessi per coronavirus in Regione sono stati 23 nell’ultimo giorno, 39.814 dall’inizio della pandemia.

Inizia oggi la Settimana mondiale dell'immunizzazione (World Immunization Week 2022) e la Settimana europea dell'immunizzazione (European Immunization Week), quest’anno alla 17esima edizione, promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per «sensibilizzare popolazione, operatori sanitari e decisori sull’importanza dei vaccini in tutte le fasi della vita e mira a mettere in evidenza l'azione collettiva necessaria a promuovere l'uso dei vaccini per proteggere le persone di tutte le età dalle malattie».

I dati sulle vaccinazioni nel mondo

La copertura globale è scesa dall'86% nel 2019 all'83% nel 2020 (circa 113 milioni di bambini hanno ricevuto le 3 dosi di vaccino contro difterite, tetano, pertosse - DTP3) Si stima che 23 milioni di bambini di età inferiore a un anno non abbiano ricevuto le vaccinazioni di base, il numero più alto dal 2009 Nel 2020 il numero di bambini completamente non vaccinati è aumentato di 3,4 milioni. Solo 19 introduzioni di vaccini sono state segnalate nel 2020, meno della metà di ogni anno negli ultimi due decenni. 1,6 milioni di ragazze in più non sono state completamente protette dal papillomavirus umano (HPV) nel 2020, rispetto all'anno precedente. L’83% di copertura vaccinale, che corrisponde a circa 113 milioni di bambini vaccinati nel mondo, può sembrare un valore alto ma non è sufficiente. Per diversi vaccini è necessaria una copertura del 95%, in tutti i paesi e le comunità, per proteggere i bambini da malattie gravi, spesso mortali.

Le coperture vaccinali in Italia

L’emergenza COVID19 ha avuto un elevato impatto elevato sulla popolazione del nostro paese. I dati delle coperture vaccinali sulle vaccinazioni di routine, relativi al 2020 testimoniano che le attività vaccinali hanno risentito da una parte del timore di contagio, che ha indotto molti cittadini a rimandare le vaccinazioni programmate per sé o per i propri figli, dall'altro anche della necessità di riorganizzare i servizi sanitari per aumentare la disponibilità di personale dedicato a fronteggiare l'emergenza, in particolare nella prima fase dell'epidemia. I dati del 2020 hanno registrato in particolare un calo della copertura di quasi un punto percentuale per la polio a 24 mesi e di - 1,7 % per la prima dose di morbillo. Un calo generale delle coperture su tutte le vaccinazioni si è registrato anche per le vaccinazioni in età pre-scolare e dell’adolescente. Su indicazione del Ministero della Salute, le Regioni hanno attivato iniziative finalizzate al recupero delle lacune immunitarie.

Relativamente alle coperture della vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 in Italia, al 22 Aprile 2022 sono state somministrate più di 136 milioni di dosi di vaccino, con il 90% della popolazione over 12 che ha completato un ciclo primario. Inoltre l'84% della popolazione target ha ricevuto una dose di richiamo o una dose addizionale. Tenendo conto dei guariti si arriva ad una copertura totale del 94,86 % per il ciclo primario e del 95,79 % per la prima dose di richiamo e per la dose addizionale".

Clicca QUI per il report Vaccini Anti COVID-19 aggiornato