Violento scontro tra due auto, coinvolti anche tre bambini

Ci sono anche 3 bambini di uno, due e tre anni tra le persone soccorse oggi pomeriggio (domenica) in seguito a un incidente tra due auto in corso della Repubblica, a Ferrera Erbognone. È successo intorno alle 15,10. L’impatto tra i due veicoli è stato piuttosto violento; la dinamica del sinistro sarà ricostruita nelle prossime ore dalle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenute due automediche del 118, tre ambulanze, e il personale dei vigili del fuoco. I feriti – oltre ai tre minori, un uomo di 30 anni e due donne di 30 e 35 anni – sono stati trasportati al pronto soccorso del policlinico San Matteo di Pavia, dove sono arrivati in codice giallo. La strada è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza.