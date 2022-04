Vandalizzati i pluviali nel cortile della Cavallerizza

I tubi pluviali della Cavallerizza di Vigevano sono molto probabilmente stati vandalizzati. I segni sono piuttosto evidenti, come documentano le fotografie scattate oggi pomeriggio (lunedì) nel cortile interno. I pluviali in rame appaiono ammaccati in più punti, come se qualcuno li avesse presi a calci. Oppure forzati, magari facendo uso di qualche attrezzo. Una situazione che potrebbe mettere a rischio la funzionalità delle tubazioni e il sistema di raccolta delle acque piovane. Con un impatto negativo anche sull'estetica di una parte del complesso del Castello Sforzesco della città ducale.

Servizio fotografico di Jose Lattari