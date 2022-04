In Lombardia 2715 nuovi casi, il tasso di positività scende all'11,6%

Risultano essere 2.715 i nuovi contagi rilevati in Lombardia – di cui 224 in provincia di Pavia – nell'ultimo giorno, su 23.366 tamponi processati. Il tasso di positività scende all'11,6%, ieri era al 12,2%. Sono attualmente 37 (-5) i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, mentre sono 1215 negli altri reparti (+44). I decessi per coronavirus in Regione sono stati 22, dall'inizio della pandemia 39854.