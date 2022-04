Investita in bici: donna di 53 anni trasportata con l'elisoccorso in codice rosso

Si è verificato un grave incidente poco prima delle 13 di oggi (martedì) sulla strada statale 211, in territorio comunale di Albonese. Una donna di 53 anni stava percorrendo il tratto in sella alla sua bicicletta quando sarebbe stata urtata da un furgoncino, che l'ha toccata con lo specchietto. Al volante c'era un 63enne residente a Somma Lombardo (Varese); l'uomo si è fermato e ha atteso l'arrivo dei soccorsi e delle forze dell'ordine.

Le ferite causate dall'impatto si sono rivelate molto serie. La donna, che è residente ad Albonese, è stata soccorsa dal personale del 118, intervenuto con due ambulanze e un'automedica del 118. Ha riportato un trauma cranico commotivo, ed è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso. La 53enne è stata portata in codice rosso al pronto soccorso del policlinico San Matteo di Pavia. Sulla dinamica del sinistro stradale sono attualmente in corso gli accertamenti dei carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi di legge.