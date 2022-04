Vino contraffatto: sequestrati 740mila euro a una società cooperativa

Tre indagati, a vario titolo, per associazione a delinquere finalizzata alla frode in commercio e alla contraffazione di indicazioni geografiche e denominazione di origine dei prodotti agroalimentari. E un sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta, per 740mila mila eseguito nei confronti di una società cooperativa della provincia di Pavia che opera nel settore della produzione e della commercializzazione di vini. È il bilancio della complessa indagine della Guardia di Finanza di Voghera e dell'Arma dei carabinieri di Stradella, coordinata dalla Procura della Repubblica di Pavia, con il concorso del Gruppo carabinieri forestali di Pavia e dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti alimentari (I.C.Q.R.F.).

Vino contraffatto: cinque persone arrestate La conferenza stampa in Procura Sono cinque le persone finite in manette nell'ambito dell'operazione scattata all'alba di oggi alla Cantina Sociale di Canneto Pavese. Secondo le accuse sarebbe stato venduto per Doc e Igt vino di qualità inferiore, prodotto con uve non certificate come biologiche o addizionate con anidride carbonica o aromi.

Già nel gennaio del 2020 le Fiamme Gialle e i militari dell'Arma avevano arrestato 5 persone, effettuando 28 perquisizioni nei confronti di altrettanti soggetti indagati. Le indagini avevano permesso di accertare come i vertici di una cantina pavese, con la complicità di professionisti e di titolari di aziende agricole, avessero messo in commercio vini a denominazione di origine controllata e a indicazione geografica protetta, risultati però contraffatti considerando le quantità, la qualità e l'origine. Si era scoperto che, sistematicamente, si faceva ricorso a conferimenti di uve diverse rispetto a quelle che figuravano nei documenti ufficiali, oltre a quantità «ingenti» di sostanze vietate dalla normativa del settore, come ad esempio zucchero invertito e anidride carbonica.

«L'operazione – fanno sapere dalla Procura di Pavia – conferma il costante e incisivo impegno dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza, sotto la costante e puntuale direzione della Procura della Repubblica di Pavia, a tutela del mercato e della leale concorrenza nel settore agroalimentare e del commercio di prodotti vitivinicoli tipici dell'Oltrepo Pavese».