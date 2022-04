In Lombardia 8.634 contagi e 9 morti: tasso di positività al 13,1%

Su 65.725 tamponi processati, risultano essere 8.634 i nuovi casi di Covid in Lombardia nell'ultimo giorno; il tasso di positività è al 13,1% (ieri 13,8%). In provincia di Pavia sono stati comunicati 506 nuovi positiviti. Rimane stabile il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, che sono attualmente 35, mentre aumenta nei reparti ordinari, dove sono 1261 (+10). I decessi per coronavirus in Regione nelle ultime 24 ore sono stati 9, dall'inizio della pandemia 39.889.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 2.635 di cui 1.057 a Milano città

Bergamo: 723

Brescia: 1.053

Como: 558

Cremona: 242

Lecco: 362

Lodi: 193

Mantova: 403

Monza e Brianza: 731

Pavia: 506

Sondrio: 178

Varese: 787