Non ce l'ha fatta la ciclista investita martedì ad Albonese

Le condizioni di Paola Schionato – la 52enne di Albonese investita mentre era in bici martedì – erano da subito apparse molto gravi, al punto che era stato richiesto il trasporto d'urgenza con l'elisoccorso al policlinico San Matteo, dove era arrivata in codice rosso. Aveva riportato un trauma cranico commotivo. È deceduta nella mattinata di oggi (giovedì).

L'incidente era avvenuto poco prima delle 13: la donna, che viaggiava in sella alla sua bicicletta in direzione Mortara, sulla ex strada statale 211, sarebbe stata urtata dallo specchietto retrovisore esterno di un furgone Mercedes Vito, che procedeva nella sua stessa direzione di marcia. È successo nel tratto tra il cimitero del paese e la discarica. L'autista del furgone, un uomo di 62 anni residente in provincia di Varese, si era fermato subito l'impatto, attendendo i soccorsi e i carabinieri della Stazione di Mortara.