Incidente mortale sull'autostrada A21: soccorre il figlio e viene travolto

Il sinistro stradale si è verificato nella notte, intorno all'1,15 di venerdì, sulla autostrada A21, nel tratto tra Casteggio e Voghera. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che ci sia stato un tamponamento tra due auto, una delle quali si è ribaltata in seguito al violento impatto. La dinamica dell'incidente è al vaglio del personale della polizia stradale, intervenuta per i rilievi di legge.

Il bambino di 11 anni sarebbe stato sbalzato fuori dall'auto per il tamponamento. Il padre, uscito dall'abitacolo per prestare i primi soccorsi, è stato investito da un altro veicolo. Il decesso dell'uomo è stato constato sul posto dal personale medico del 118; anche per il figlio non c'è stato nulla da fare. Sull'auto tamponata viaggiavano anche una donna di 43 anni, e tre minori di 4, 14 e 15 anni; non avrebbero riportato gravi conseguenze, e sono stati trasportati all'ospedale di Voghera per accertamenti. Il personale dell'Areu ha soccorso, nell'altro veicolo coinvolto, una donna di 60 anni che ha riportato un trauma al volto, una di 34, un uomo di 63 anni con una ferita a un arto inferiore, e uno di 33, tutti portati al policlinico San Matteo di Pavia. Sul posto sono intervenute un'automedica, tre ambulanze, e i vigili del fuoco.