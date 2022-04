Mede, incendio sopra la banca di corso Italia: danni ingenti ma nessun ferito

Le fiamme hanno avvolto un appartamento situato al piano superiore dell'immobile che ospita la filiale della Banca Popolare di Novara di corso Italia, in pieno centro a Mede. L'allarme è scattato intorno alle 21 di ieri (giovedì): sul posto sono subito arrivati le squadre dei vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per domare l'incendio.

Questa mattina, venerdì, è stato effettuato un sopralluogo dei vigili del fuoco per verificare lo stato dell'immobile. I tecnici dovranno valutare se esistano le condizioni di sicurezza per concedere, o meno, l'agibilità dei locali. I danni causati dal rogo, ancora in fase di valutazione, sembrano essere ingenti; fortunatamente, non si sono registrati feriti.