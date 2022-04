Scontro tra due auto in via Sanzio: una si ribalta

Quattro persone sono rimaste coinvolte in un incidente avvenuto poco dopo le 16.30 in via Sanzio, lungo la ex-statale 494, a Mortara. A scontrarsi, per cause che sono ancora al vaglio degli agenti della polizia locale del centro lomellino, sono stati una Yaris Invente ed una Audi A3. Quest'ultima a seguito dell'impatto si è ribaltata.

I soccorsi sul luogo dell'incidente

Sul posto sono intervenuti con il personale medico del 118 ed i mezzi di soccorso anche i vigili del fuoco. Tra i feriti figurano due donne di 32 e 62 anni ed un uomo di 34 anni oltre ad una quarta persona. Solo uno è stato trasportato al policlinico di Pavia da una ambulanza della Croce Azzurra di Vigevano in codice giallo.