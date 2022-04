Tamponamento a catena mentre aspettano l'arrivo dei ciclisti

Le auto erano ferme in colonna: dovevano aspettare il passaggio di una fila lunghissima di ciclisti impegnati in una corsa sul territorio che passava anche da Garlasco. Si trattava della seconda tappa del giro di Lombardia, con tappa in Lomellina. Prima dell'arrivo dei corridori, con la strada già chiusa, ecco il tamponamento a catena, molto probabilmente per una distrazione o per la non conoscenza del blocco stradale. Cinque vetture coinvolte: una Panda in testa, un furgone giallo di una ditta di tinteggiature in coda.

Le auto coinvolte

L'episodio si è verificato intorno alle 14,15 sulla circonvallazione di Garlasco, nel tratto denominato via Da Vinci presso la rotatoria che incrocia la strada per Dorno. Sette persone coinvolte, tra cui due minorenni. Un ragazzino di 13 anni e una di 9. Solo quattro persone hanno avuto bisogno del trasporto in ospedale, al policlinico San Matteo di Pavia e al civile di Vigevano. Non si segnalano feriti gravi. I rilievi sono stati affidati alla polizia locale di Garlasco, guidata dal comandante Carlo Viola. Sul posto, oltre all'automedica del 118, anche tre ambulanze della Croce Garlaschese, della Croce Azzurra di Vigevano e della Croce d'Oro di Sannazzaro.