Fuori strada per evitare un animale: ecco la dinamica dell'incidente di stamattina

Voleva evitare un animale che ha attraversato all'improvviso la ex statale, e ha rischiato la vita. È questa la ricostruzione, fornita dai carabinieri della compagnia di Abbiategrasso intervenuti sul posto, dell'incidente di stamattina poco dopo le 5 sulla 494-Vigevanese all'altezza di Ozzero. L'automobilista, un uomo di 28 anni, stava viaggiando in direzione Vigevano. Nel tentativo di schivare un animale ha effettuato una manovra azzardata tamponando la vettura che lo precedeva, guidata da una trentasettenne. Un tamponamento inevitabile. Entrambe le auto hanno terminato la propria corsa nei campi. Tanta paura, ma nessuna conseguenza grave.

I due conducenti sono stati trasportati in codice giallo, rispettivamente l'uomo all'ospedale di Magenta e la donna all'Humanitas di Rozzano. Sul posto anche i vigili del fuoco volontari di Abbiategrasso e i carabinieri di Abbiategrasso, intervenuti per i rilievi insieme alla Croce Azzurra abbiatense, all'Ata di Vermezzo e a un'automedica arrivata da Magenta. Il traffico ha subito rallentamenti, ma visti l'orario e il giorno (il 1° maggio) non si sono verificati particolari disagi.