Scontro sulla 494, due persone in ospedale

La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento, ma ci sono volute due ambulanze e un'automedica per soccorrere i due automobilisti finiti fuori strada nella primissima mattinata del 1° maggio. Alle 5,20 sulla 494-Vigevanese due vetture che viaggiavano in direzione Vigevano si sono scontrate e sono finite entrambe fuori strada. Gli occupanti dei veicoli, un uomo di 28 anni e una donna di 27, sono stati trasportati in codice giallo rispettivamente all'ospedale San Carlo di Milano e all'Humanitas di Rozzano.

Le immagini dei soccorsi

Sul posto anche i vigili del fuoco volontari di Abbiategrasso e i carabinieri di Abbiategrasso, intervenuti per i rilievi insieme alla Croce Azzurra abbiatense, all'Ata di Vermezzo e a un'automedica arrivata da Magenta.