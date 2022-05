Covid-19, in una settimana i contagi calano di quasi il 25%

Sono 18.896 i nuovi contagiati dal Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Rispetto ad una settimana fa si registra un calo di quasi il 25%. Il tasso di positività è al 15,4%. I decessi sono stati 124. I degenti ordinari sono 9.794 (+56) mentre quelli in terapia intensiva sono 368 (+2).

La situazione di oggi in Lombardia

In Lombardia i nuovi positivi sono 1.673 su un totale di 13.369 tamponi effettuati. I decessi sono stati 31 dato che porta le vittime a 40.011 dall'inizio della pandemia. Calano invece i ricoveri ordinari (1.177, -6) e i degenti in terapia intensiva sono sostanzialmente stazionari (35, -1). In provincia di Milano i nuovi casi sono 504; in quella di Brescia 303 e in quella di Bergamo 143. In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 159.

Ad oggi hanno completato il ciclo vaccinale 49.857.910 persone (l'84,14% della popolazione); la dose “booster” è stata somministrata a 39.347.084 persone (il 66,40% della popolazione) mentre la quarta dose è stata ricevuta da 333.912 persone (lo 0,56% della popolazione).