Covid-19, nuovo balzo in avanti del virus

Sono 9.590, a fronte di 59.449 tamponi effettuati, i nuovi positivi che si sono registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 16,1%. I decessi sono stati 22 per un totale di 40.033 dall'inizio della pandemia, ormai oltre due anni fa. In ospedale i degenti ordinari sono 1.176 (-1) e in terapia intensiva 34 (-1). La provincia di Milano, che conta 2,882 nuovi casi di cui 1.101 a Milano città, è quella che registra la crescita maggiore, seguita da quella di Brescia (+1.186) e da quella di Varese (+786). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 605.

La situazione odierna in Lombardia

In tutto il Paese si registra un nuovo balzo dei contagi che sono oggi 60.071 con un tasso di positività al 15,1%. I decessi sono stati 153 per un totale di 163.889 da quando è iniziata la pandemia. Guariti e dimessi sono 67.398 mentre sono in calo le degenze: quelle ordinarie sono 99 meno di ieri; quelle in terapia intensiva 2 meno della giornata di ieri.

Ad oggi hanno completato il ciclo vaccinale 49.859.824 persone (l'84,12% della popolazione); la dose “booster” è stata somministrata a 39.356.564 persone (il 66,42% della popolazione) e la quarta dose a 356.951 persone (lo 0,60% della popolazione).