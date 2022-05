Oltre due milioni di litri di olio d'oliva irregolare

Oltre 2 milioni e 300 mila litri di olio non regolari. E' il bilancio dell'operazione “Verum et Oleum” effettuata dal Nucleo speciale beni e servizi della Guardia di Finanza e dall'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi a tutela della produzione nazionale di olio extravergine di oliva. Complessivamente i controlli sono stati 183 che hanno evidenziato come il 27,2% dei campioni prelevati, 2 milioni e 300 mila litri di olio, non sono risultati conformi alla normativa nazionale e comunitaria.

Le Fiamme Gialle hanno irrogato sanzioni per 10 milioni di euro

Dei 102 campioni prelevati e sottoposti ad analisi 25 sono risultati irregolari per qualità inferiore al dichiarato; in altre parole l'olio non era extravergine di oliva. Per questa ragione 10 persone sono state denunciate alle Procure della Repubblica competenti per territorio e sottoposte ad indagine con l'ipotesi di reato di frode in commercio.

I controlli sono avvenuti su tutto il territorio italiano

Durante le ispezioni sono state inoltre contestate 33 violazioni amministrative riguardanti la tenuta dei registri, la compilazione della documentazione obbligatorio ed il mantenimento del requisito di tracciabilità per un importo complessivo di oltre 10 milioni di euro. Sono state poi inflitte 5 diffide ad adempiere alle disposizioni dell'autorità giudiziaria per la regolarizzazione ed eseguiti 5 sequestri amministrativi per un valore di 170 mila euro.