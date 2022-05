Polvere verde nei barattoli: è cocaina. In manette un venticinquenne

Nel pacco indirizzato a lui e proveniente dall'estero e consegnatogli da un corriere, erano contenuti 12 baratoli di plastica biancaal cui interno si trovava una sostanza in polvere di colore verde che, dopo approfondite analisi presso il Gabinetto regionale della polizia scientifica di Milano, è risultata essere cocaina. Un primo narcostest rapido sulla droga, poco meno di 3 chili e mezzo, ha dato esito negativo ma il risultato non ha convinto i poliziotti che hanno continuato gli accertamenti. Il sospetto è che lo stupefacente abbia subìto un trattamento particolare per non rivelare la propria natura al narcotest rapido.

L'operazione è stata effettuata dagli agenti della Squadra Mobile della questura di Pavia

Per questa ragione i poliziotti della Squadra Mobile della questura di Pavia hanno arrestato un venticinquenne domiciliato a Voghera che dovrà rispondere del reato di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti.