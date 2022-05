Covid-19, in Italia 48.255 nuovi contagi e i decessi 138

Sono 6.362, a fronte di 45.925 tamponi effettuati, i nuovi positivi registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 13,8%. I decessi sono stati 22 per un totale di 40.065 dall'inizio della pandemia. Tornano a scendere i dati relativi ai ricoveri: quelli ordinari sono 1.179 (-11), quelli in terapia intensiva 37 (+1). La provincia di Milano resta quella che evidenzia l'incremento maggiore di casi (+2.010) seguita da quella di Brescia (+780) e da quella di Bergamo (+564). In provincia di Pavia i nuovi casi sono 354.

In Italia i nuovi casi sono oggi 48.255 e i decessi 138. Il tasso di positività si attesta al 14,7%. Calano i ricoveri sia nei reparti ordinari (9.384, -230) che in terapia intensiva (369, -2). Guariti e dimessi sono 70.523.

Ad oggi hanno completato il ciclo vaccinale primario 49.862.620 (l'84,15% della popolazione); la dose “booster” è stata somministrata a 39.372.576 (il 66,44% della popolazione) e la quarta dose è stata inoculata a 404.715 persone (lo 0,68% della popolazione).