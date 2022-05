Guasti sulla linea Milano-Mortara. Baldina (M5S): «Per ore "ostaggi" di Trenord»

Sono giorni molto difficili per i pendolari della linea ferroviaria Milano-Mortara. Dopo il problema all'impianto elettrico di ieri pomeriggio, nella sola mattinata di oggi sono state previste 4 cancellazioni per guasti.

Pendolari in stazione sotto la pioggia, ieri a Milano

Sul travagliato pomeriggio di ieri c'è da registrare la protesta dei viaggiatori. «Anche questo rientro è stato un'odissea – commenta Silvia Baldina, consigliere comunale del M5S a Vigevano – Alle 20.30 eravamo ancora in centinaia alla stazione di San Cristoforo, “ostaggi” di Trenord. Nel pomeriggio gli addetti di Trenord ci avevano mandati a piedi e sotto la pioggia alla stazione di Romolo per prendere la S9 che era già stata cancellata. Quindi siamo andati a San Cristoforo – continua – da dove siamo partiti tardissimo e in condizioni assurde. Siamo abbonati al servizio da anni – conclude – utilizziamo il treno ogni giorno senza sapere quando e come torneremo a casa. Nessuno si è occupato di noi e ovviamente non sono stati attivati servizi sostitutivi di sorta».