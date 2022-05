Rissa in strada: denunciate quattro persone

Catene, cacciaviti, bottiglie rotte e sassi. Così quattro marocchini intendevano risolvere una disputa nata per futili motivi e nella quale uno dei contendenti è rimasto ferito in modo lieve. A scontrarsi sono stati due fratelli di 47 e 43 anni, pregiudicato il primo, incensurato il secondo che hanno affrontato in strada due connazionali di 26 e 23 anni, incensurati. Il diverbio ha presto preso una brutta piega e i quattro sono passati dalle parole ai fatti. Nel corso della colluttazione solo uno dei coinvolti ha riportato leggere ferite poi curate dai medici del Pronto soccorso cittadino.

I quattro sono stati denunciati dai carabinieri

Al termine degli accertamenti che dall’episodio sono scaturiti, i carabinieri del maggiore Paolo Banzatti hanno denunciato a piede libero i quattro extracomunitari: dovranno rispondere delle accuse di rissa, lesioni , porto di oggetti atti ad offendere e ingresso e soggiorno illegale sul territorio dello Stato.