Infiltrazioni dopo le piogge: crolla una parte dell'ex-casa di riposo

Potrebbero essere state le infiltrazioni dell'acqua piovana, dopo le precipitazioni del giorni scorsi che sulla zona sono state particolarmente intense, a causare il crollo parziale della struttura che un tempo era stata la casa di riposo del paese. L'episodio ha provocato l'interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica in alcune zone del paese.

Un particolare della zona interessata dal crollo

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare per oltre due ore per mettere in sicurezza l'intera area interessata.