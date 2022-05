Aprono un buco nel muro e svaligiano l'azienda

Hanno praticato un foro nel muro e si sono introdotti nell’azienda dalla quale hanno trafugato profilati in alluminio e ottone per un valore di oltre 5 mila euro, oltre ad un motocoltivatore da 3 mila euro; un carrello elevatore del valore di poco meno di 2 mila euro e vari utensili per un valore di circa 4 mila euro.

Sull'episodio indagano i carabinieri

E’ il bottino del furto messo a segno nella nottata del 1° maggio ai danni di una azienda con sede in via Trento a Cassolnovo. I ladri probabilmente erano a conoscenza del fatto che la zona non risulti essere coperta dalla videosorveglianza. Sull’episodio stanno indagando i carabinieri della stazione di Gravellona.