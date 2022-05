Covid-19, in Italia 30.804 nuovi positivi

Sono 30.804 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività sale al 15,1% contro il 13,3% di ieri. I decessi sono stati 72 (ieri erano stati 113) mentre guariti e dimessi sono stati 42.603. Calano le degenze ordinarie, oggi 8.655 (-160) mentre in terapia intensiva restano 356 pazienti (+1).

La situazione di oggi in Italia

In Lombardia i nuovi contagiati sono 1.985 con 22 decessi ed il tasso di positività al 9,7% mentre calano i degenti ordinari (1.099, -32); in terapia intensiva restano invece 35 pazienti (+1). In provincia di Milano i nuovi sono 554, in quella di Brescia 279 e in quella di Bergamo 194. In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 97.

Ad oggi hanno completato il ciclo vaccinale primario 49.869.165 persone (l’84,16% della popolazione); la dose “booster” è stata somministrata a 39.405.074 persone (il 66,50% della popolazione) e la quarta dose ha interessato 495.650 persone (lo 0,84% della popolazione).