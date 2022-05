Covid-19, prosegue il calo delle degenze ordinarie

Sono 2.351, a fronte di 15.979 tamponi effettuati, i nuovi positivi registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 14,7%. I decessi sono stati 21 per un totale di 10.152 dall'inizio della pandemia. Calano i degenti ordinari, oggi 1.094(-5) mentre crescono quelli in terapia intensiva (38, +3). La provincia di Milano è quella che fa registrare l'incremento maggiore di casi (+771), seguita da quella di Brescia (+358) e da quella di Monza e Brianza (+236). In provincia di Pavia i nuovi contagiati sono 169.

Il quadro della situazione oggi in Lombardia

In tutto il Paese i positivi sono 17.155 con 84 decessi (ieri sono stati 72) per un totale di 164.573 morti dall'inizio della pandemia. Il tasso di positività è al 13,5%. Guariti e dimessi sono 33.496 mentre calano i degenti nei reparti ordinari (8.735, -80) ma crescono quelli in terapia intensiva (363, +7).

Sino ad oggi hanno completato il ciclo vaccinale primario 49.869.458 persone (l'84,16% della popolazione); la dose “booster” è stata somministrata a 39.405.494 persone (il 66,50% della popolazione) e la quarta dose ha riguardato 496.996 persone (lo 0,84% della popolazione).