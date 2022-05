Si fingono corrieri, rubano capi di abbigliamento per 10 mila euro

Si sono presentati presso una azienda di Robbio con sede in via del Commercio a bordo di un furgone Citroën, la cui targa è risultata in seguito clonata, qualificandosi come addetti di una delle più note aziende specializzate nella gestione delle spedizioni, incaricati di ritirare della merce.

Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri di Robbio

Senza sospettare nulla il personale ha consentito loro di caricare sul mezzo sei colli di abbigliamento professionale di diversa tipologia per un valore complessivo di 10 mila euro con i quali si sono allontanati. L'accaduto è stato scoperto solo nei giorni successivi quando i clienti che avrebbero dovuto ricevere il materiale si sono lamentati della mancata consegna. A quel punto la titolare dell'azienda ha presentato denuncia ai carabinieri.