Operazione dei carabinieri: sequestrati 33 chili di droga e 30 mila euro; due arrestati

Trentatré chili di sostanza stupefacente tra cocaina, hashish e marijuana oltre a 30 mila euro in contanti. E' il frutto di una operazione dei carabinieri della Compagnia di Monza, condotta a Trezzano sul Naviglio, che ha portato all'arresto due uomini di 45 e 46 anni.

Un particolare della droga posta sotto sequestro

Le indagini erano partite a seguito della segnalazioni di alcuni abitanti di un quartiere di Trezzano relative ad un continuo via vai di persone all'interno di un magazzino semi-abbandonato. Per questa ragione sono stati attivati dei servizi di osservazione che consentivano di individuare i due uomini. A quel punto i militari, con il supporto del personale del comando provinciale di Milano, hanno circondato l'edificio e hanno fatto irruzione sorprendendoli mentre stavano confezionando 2 chili di marijunana e 900 grammi di hashish. Con loro avevano anche denaro per 17 mila euro. Le perquisizioni, estese alle rispettive abitazioni, hanno portato ad altri rinvenimenti: in particolare a casa di uno di essi, ad Albairate, sono stati ritrovati altri 2 chili di cocaina, 22 chili di marijuana, 6,3 chili di hashish e 11 mila euro in contanti; nella seconda abitazione, a Cisliano, sono stati trovati invece 2 mila euro.

I due uomini, arrestati in flagranza, sono stati condotti in carcere a Pavia.