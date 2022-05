Incendio di sterpaglie: i vigili del fuoco intervengono al liceo "Omodeo"

Un incendio di sterpaglie si è sviluppato nel pomeriggio di ieri nelle immediate vicinanze della sede staccata del liceo "Omodeo" di Mortara. In quel momento nelle aule non c'erano più studenti.

Il denso fumo in prossimità della sede staccata del liceo "Omodeo" di Mortara

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco che ha provveduto a estinguere il rogo sulla cui natura sono in corso accertamenti.