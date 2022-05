In Lombardia 6092 nuovi contagi e 24 decessi

A fronte di 44.555 tamponi processati, sono 6092 i nuovi contagi rilevati in Lombardia nell'ultimo giorno. Il tasso di positività è stabile al 13,6%. In provincia di Pavia sono 339 i positivi accertati. Diminuisce il numero dei ricoverati in ospedale, sia nelle terapie intensive dove ci sono attualmente 35 (-2) pazienti, sia nei reparti ordinari, dove sono 988 (-56). I decessi per Covid in Regione sono stati 24 nell'ultimo giorno, 40.222 dall'inizio della pandemia.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 2.037 di cui 846 a Milano città

Bergamo: 565

Brescia: 779

Como: 347

Cremona: 170

Lecco: 206

Lodi: 159

Mantova: 200

Monza e Brianza: 536

Pavia: 339

Sondrio: 93

Varese: 473