Vigevano, investita mentre era a piedi in via Oroboni

Sono ancora in corso gli accertamenti della polizia locale di Vigevano sulla dinamica dell'incidente che si è verificato oggi pomeriggio (giovedì) in via Oroboni. Una 34enne è stata investita mentre era a piedi da una Fiat Seicento. La donna al volante dell'utilitaria si è subito fermata e ha atteso l'arrivo dei soccorsi. L'impatto contro il veicolo è stato piuttosto violento: la trentaquattrenne è finita contro il parabrezza. Sul posto sono arrivate due ambulanze della Croce Azzurra e della Croce Rossa e un'automedica del 118. È stata portata al pronto soccorso dell'ospedale civile di Vigevano, dove è arrivata in codice giallo.

Un tratto della via è stato chiuso al traffico per consentire l'intervento dei soccorritori e i rilievi degli agenti del Comando di via San Giacomo. Per ricostruire le cause del sinistro stradale, la polizia locale sta effettuando delle verifiche anche sui filmati degli impianti della videosorveglianza presenti in zona.