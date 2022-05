Le fiamme distruggono un cascinale, vigili del fuoco al lavoro per ore

I vigili del fuoco del Comando provinciale di Pavia sono intervenuti nel pomeriggio di oggi (venerdì) per un incendio alle porte di Pavia, in strada Belvedere. Le fiamme, molto alte, hanno distrutto un cascinale. I danni sono ingenti. Fortunatamente non si sono registrati feriti. La colonna di fumo era visibile anche dalla città.

Le operazioni di spegnimento e bonifica hanno richiesto circa tre ore di lavoro. Sul posto sono intervenuti cinque mezzi, tra cui Aps (autopompaserbatoio), Abp (autobottepompa), due campagnole di Pavia e un'autobotte dei vigili del fuoco volontari di Robbio.