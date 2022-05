Forza un posto di controllo dei carabinieri: inseguito e arrestato

Al volante di una Volvo V50 sulla quale si trovava un altro cittadino straniero, non si è fermato all’alt di un posto di controllo dei carabinieri del nucleo radiomobile di Voghera in strada Bobbio. I militari del tenente colonnello Giuseppe Pinto si sono lanciati all’inseguimento dell’auto che si è concluso a Rivanazzano quando i due occupanti della Volvo hanno abbandonato l’auto per fuggire in campagna.

Mentre l’altro uomo è riuscito a far perdere le sue tracce, il conducente è stato raggiunto e bloccato. Nei suoi confronti è scattato l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale. Sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di 5 dosi di cocaina: per questa ragione H.K., 40 anni, magrebino domiciliato a Voghera, è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. Sempre i carabinieri di Voghera, a Casei Gerola, hanno denunciato due giovani trovati in possesso di 13 dosi di cocaina per un peso complessivo di 8 grammi; un panetto di hashish del peso di 60 grami e mille euro in banconote di vario taglio.