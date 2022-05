Covid-19, in Italia 27.162 nuovi casi

Sono 27.162 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore; il tasso di positività è al 14%. I decessi sono stati 62 contri i 91 di ieri. Calano i ricoveri ordinari (-118) ma salgono (+7) quelli in terapia intensiva.

La situazione in Italia oggi

In Lombardia i nuovi casi di contagio sono 3.399 con 23 decessi. Sono in calo di ricoveri sia ordinari (890, 40 in meno), sia quelli in terapia intensiva (39, -1). In provincia di Milano i nuovi casi sono 1.136, in quella di Brescia 448 e in quella di Monza e Brianza 340. In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 198.