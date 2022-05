Covid-19, in Lombardia oggi 1.440 nuovi contagiati

Sono 13.668 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 13%. I decessi sono stati 102 contro i 62 di ieri per un totale di 165.346 dall'inizio della pandemia. Guariti e dimessi sono 29.424. Aumentano le degenze negli ospedali: nei reparti ordinari sono oggi 7.631 (+99) e in terapia intensiva 353 (+6).

I dati di oggi in Lombardia

In Lombardia i nuovi positivi sono oggi 1.440 a fronte di 12.706 tamponi effettuati con il tasso di positività all'11,3%. I decessi sono stati 19 per un totale di 40.305 dall'inizio della pandemia. Calano le degenze ordinarie, oggi 876 (-14) e crescono lievemente quelle in terapia intensiva (40, +2). La provincia di Milano conta 502 nuovi contagiati, quella di Brescia 233 e quella di Monza e Brianza 143. In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 79.

Ad oggi in Italia ha completato il ciclo primario di vaccinazione l'84,18% della popolazione

Ad oggi hanno completato il ciclo vaccinale primario 49.880.789 persone (l'84,18% della popolazione); la dose “booster” è stata somministrata a 39.466.957 persone (il 66,60% della popolazione) e la quarta dose a 670.450 (l'1,13% della popolazione).