Cade da un silos, grave un operaio di 62 anni

Un operaio di 62 anni è rimasto ferito oggi qualche minuto prima delle 14 a causa di una caduta da un silos all'interno di una azienda chimica di Mezzana Bigli. Sul posto sono intervenuti il personale medico del 118 ed una ambulanza della Croce Azzurra di Belgioioso.

Il ferito è stato trasportato al policlinico di Pavia

L'operaio è stato trasferito al policlinico San Matteo di Pavia con l'elisoccorso di Alessandria e ricoverato in codice giallo in Rianimazione. Lamenta un trauma cranico e diverse altre contusioni. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Voghera.