Rapporti con una azienda legata alla 'Ndrangheta: amministrazione giudiziaria per due società

I finanzieri del comando provinciale di Milano ed i carabinieri del reparto operativo del comando provinciale di Como stanno dando esecuzione, su delega della Procura della Repubblica di Milano, a due decreti che dispongono all'amministrazione giudiziaria ai sensi del Codice Antimafia, nei confronti di due società per azioni, una delle quali è l'articolazione di un gruppo multinazionale, attive nei servizi di logistica integrata a livello globale, con oltre 70 mila dipendenti e 2 mila sedi sparse nel mondo.

Gli investigatori hanno ricostruito i rapporti tra le società

I provvedimenti rappresentano l'epilogo di una attività investigativa coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano avviata nell'aprile di due anni fa che ha consentito di ricostruire i rapporti tra i dirigenti delle società interessate ed una azienda, già colpita da una misura interdittiva antimafia, riconducibile ad un soggetto già condannato in via definitiva per associazione mafiosa di matrice 'ndranghetista e vicino ad una cosce operante nel Vibonese.

Le indagini sono state particolarmente complesse

Sulla base delle investigazioni di Guardia di Finanza e carabinieri è stato accertato che alcuni dirigenti delle società proposte per l'amministrazione giudiziaria, avrebbero agevolato, nel migliore dei casi in modo colposo o negligente, l'attività del soggetto condannato e dell'azienda a lui riconducibile.

In queste ore sono in corso perquisizioni locali e domiciziliati nelle province di Milano e di Como.