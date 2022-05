Cade un ultraleggero: grave il pilota, illeso il passeggero

Un uomo di 50 anni è rimasto ferito in modo grave questa mattina nella caduta del suo monoplano biposto Savannah avvenuta mentre era in fase di atterraggio al campo volo Ulm di Vespolate (Novara). Il velivolo è precipitato in località Bosco Nitti ad un paio di chilometri dalla pista di atterraggio. Il passeggero che viaggiava con lui è rimasto illeso.

La zona nella quale è avvenuto l'incidente

Sul posto, con i carabinieri della Compagnia di Novara, cui spetterà il compito di ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro, sono intervenuti il personale medico del 118 ed i vigili del fuoco.