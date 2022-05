Quaranta cani nella casa privata: scattano i controlli

Le guardie zoofile dell'Oipa di Pavia, i carabinieri forestali, la polizia locale di Mortara ed il personale di Ats Pavia hanno effettuato ieri pomeriggio un sopralluogo in una villa indipendente di corso Torino nella quale i proprietari ospitano una quarantina di cani. L'intervento ha fatto seguito all'esposto presentato dal consigliere comunale di minoranza, Marco Barbieri.

I controlli sono stati effettuati ieri pomeriggio

La situazione è nota da tempo ma non sono mai stati assunti provvedimenti. I proprietari della casa hanno sempre respinto le accuse di creare disturbo e ancora di più quelle di possibili maltrattamenti sugli animali. Al momento il sindaco Marco Facchinotti è in attesa del rapporto della polizia locale per assumere eventuali decisioni. Da tempo la Regione Lombardia ha fissato il limite massimo di dieci cani ospitabili in case private ed appartamenti.